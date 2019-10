Politiet har brukt tilgangen til datainnbrot åtte gonger

innenriks

Ifølgje Aftenposten har politiet først det siste året for alvor byrja å nytte den omstridde og inngripande etterforskingsmetoden Stortinget gav utvida fullmakter til i september 2016. Av åtte datainnbrot som er gjort av politiet, skal sju av dei ha vorte gjort i 2018, som ledd i etterforskinga av alvorlege straffesaker.

Såkalla «dataavlesing» gir moglegheit til «vedvarande overvaking av eit datasystem i sanntid», før dataa blir krypterte.

Tala er henta frå ei forklaring frå Kontrollutvalet for kommunikasjonskontroll. Ifølgje utvalet har det vore vanskeleg både for utvalet og domstolane å kontrollere om politiets hacking og datainnbrot skjer i samsvar med lova.

Utvalet har varsla Riksadvokaten og lista opp fleire forslag til betring. Ifølgje Aftenposten vil saka no få konsekvensar. Alle politimeistrar, sjefen for Kripos og sjefen for Økokrim har fått beskjed av Riksadvokaten om å gi meir informasjon både til domstolane og til kontrollutvalet.

Også Datatilsynet, som var kritisk til innføring av etterforskingsmetoden, etterlyser ei evaluering av denne moglegheita til å overvake alt ein mistenkt gjer.

– Dataavlesing er ein svært inngripande metode, og eit stykke på veg ei kriminalisering av tanken, seier Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

