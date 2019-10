PFU behandlar klage frå Tolga kommune

innenriks

Rådmann Siv Sjøvold og Tolga kommune har klaga avisa inn for PFU etter saka frå i fjor om dei tre brørne Holøyen på Tolga. Klaga vart send inn i april og skal behandlast onsdag 23. oktober, skriv Medier24.

Kommunen meiner at VG gjennom presentasjonen og vinklinga skapte eit feilaktig inntrykk av at «kommunen har satt diagnoser på brødrene og satt dem under vergemål for å tjene penger».

Avisa blir klaga inn for brot på seks punkt i Ver varsam-plakaten: Punkt 3.2 om kjeldekritikk og kontroll av opplysningar, punkt 4.1 om saklegheit og omtanke i innhald og presentasjon, punkt 4.2 om å skilje fakta og kommentar, punkt 4.4 om å ha dekning for titlar og ingressar, punkt 4.14 om retten til samtidig imøtegåing og punkt 4.15 om tilsvarsretten.

VG har tidlegare understreka at dei ikkje meiner avisa har brote god presseskikk i denne saka.

Saka handla om dei tre brørne som utan å vite det hadde vore registrerte som psykisk utviklingshemma av kommunen og seinare fekk verjemål mot sin vilje. Artiklane førte til ei stor offentleg gransking på oppdrag av regjeringa, og den følgjande rapporten fortel om ein kommune som fekk sju millionar kroner meir enn han skulle i statlege midlar.

To av brørne hadde ikkje diagnosen, medan den tredje først fekk diagnosen etter at han var registrert som psykisk utviklingshemma av kommunen. Verjemåla vart sidan oppheva.

Både Tolga-ordførar Ragnhild Aashaug og statsminister Erna Solberg gav dei tre brørne ei unnskyldning for behandlinga dei hadde vore utsette for.

VG fekk elles i år Den store journalistprisen for Tolga-saka.

(©NPK)