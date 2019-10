Norsk Industri: Oljelønningane er på veg opp igjen

innenriks

Stavanger Aftenblad har snakka med fleire bransjetoppar under oljemessa Offshore Technology Days (OTD) i Stavanger Forum, der tema er «Optimismen er tilbake». Fleire av dei uttrykker bekymring for at oljeselskap og leverandørar skal komme tilbake til ein situasjon der prisar og lønningar kjem ut av kontroll igjen.

Bransjesjef Runar Rugtvedt for olje og gass i NHO-foreininga Norsk Industri ser signal til at lønningane er på veg opp.

– Det er veldig urovekkande og noko vi ikkje liker. Samtidig ser vi at dei fleste framleis er nøkterne, mellom dei store selskapa, seier Rugtvedt.

– Viss det er noko vi ikkje treng no, er det ei lønnsutvikling som ikkje er berekraftig. Oljebransjen kjem til å svinge framover. Det er betre å ha stabile arbeidsplassar på lang sikt enn å få kortsiktige lønnshopp fordi aktiviteten er høg no, seier han.

I fagforbundet Safe meiner ein det ikkje er fagarbeidarane som er med på å drive lønningane opp, men at det «har tatt litt av på ingeniørnivå, og spesielt i leiande stillingar».

– Her har ein gjerne individuelle lønnsavtalar, seier forbundsleiar Hilde-Marit Rysst.

