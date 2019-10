Kvinne dømt for 47 nettbedrageri

innenriks

Kvinna selde bruktvarer på Finn og Facebook, men kundane fekk ikkje noko.

Av dommen på 72 dagars fengsel er 36 dagar på vilkår. Kvinna må betale offera full erstatning, som samla ligg på 73.945 kroner. I dommen inngår ei promillekøyring som ho har tilstått.

Etter tiltaleavgjerda skal nettbedrageria skjedd i toårsperioden 2016–2018.

– Noko måtte gjerast. No har det endeleg komme ein dom i alle fall, seier Reidar Nyborg til NRK. Han har kjempa for å få kvinna til retten i fleire år.

Kvinna har heile tida nekta straffskuld. I retten hevda ho at det var fleire tidlegare sambuarar som stod bak lovbrota.

Retten peikar mellom anna på fellestrekk for gjentakande skrivefeil i meldingar til offera, som ein del av bevisgrunnlaget mot kvinna. Fleire bevis som tyder på at ei kvinne skal stå bak, gjer det ifølgje dommen usannsynleg at tre menn skal ha utført bedrageria.

At desse sakene blir nedprioriterte, er politiet opne om.

– Politiet bruker vanlegvis ikkje ressursar på slike saker, sa aktor Elena Lindstad i retten.

(©NPK)