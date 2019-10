Keshvari-saka for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget

innenriks

Påtalemakta har varsla at det vil bli lagt ned påstand om halvanna års vilkårslaus fengsel for Keshvari i Nedre Romerike tingrett på Lillestrøm fredag ettermiddag. Sidan det er ei tilståingssak, har retten berre sett av ein halv dag til saka.

Keshvari er sikta for grovt bedrageri ved å ha lokka Stortingsadministrasjonen til urettmessig å utbetale han til saman 450.000 kroner i reiserefusjon.

– Påtalemakta ser svært alvorleg på saka, uttalte aktor, politiadvokat Susie Bergstrand, tidlegare i haust.

Forsvararen til Keshvari, advokat John Christian Elden, seier til NTB at klienten hans er innstilt på å få avslutta saka og ta straffa si.

– Men straffeforslaget på eitt år og seks månader i fengsel er heilt urimeleg, seier han.

Sjukmeldt

Det var Aftenposten som i fjor avdekte at Keshvari systematisk hadde levert fiktive reiserekningar til Stortinget. Avisa dokumenterte då at Frp-politikaren hadde levert udokumenterte reiserekningar for 290.000 kroner gjennom ein toårsperiode.

I september stadfesta John Christian Elden at Keshvari hadde erkjent å ha fått nesten ein halv million kroner i perioden 2014–2018. Pengane er no betalte tilbake.

Keshvari, som har beklaga og innrømt å ha fått utbetalingar han ikkje skulle hatt, har vore sjukmeldt sidan oktober i fjor.

Sikta for grove trugslar

Det er uklart om og eventuelt når Keshvari kan komme tilbake til Stortinget. Ein stortingsrepresentant har i utgangspunktet plikt til å sitje perioden ut.

Leiaren av organisasjonsutvalet i Frp, Alf Erik Andersen, har tidlegare uttalt at partiet vil sluttbehandle saka til Keshvari når dommen ligg føre.

I februar vart han arrestert i heimen sin i Rælingen i Akershus og sikta for grove trugslar. Det vart gjort beslag av våpen i samband med arrestasjonen. Han har ikkje erkjent straffskuld i denne saka, som blir etterforska uavhengig av bedragerisaka.

