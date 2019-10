DN: Trond Giske hadde 70 klagepunkt til VG, ikkje noko er retta

innenriks

Det er Dagens Næringsliv som melder at Ap-politikaren i haust har sendt ei oversikt over det han har reagert på i VGs dekning, utan at noko har vorte følgt opp med rettingar i saker om varslingane mot han.

Etter det DN kjenner til, skal VG skal ha fått vite om 70 punkt, og desse har redaksjonsleiinga gått gjennom, utan at nokon endringar i Giske-sakene er loggførte.

– Eg kommenterer av prinsipp ikkje eventuelle førespurnader til VG, seier ansvarleg redaktør og direktør Gard Steiro i VG.

Han påpeikar at VG hadde eit møte med Giske i vår, der VG retta ei unnskyldning utan atterhald til han for dekninga av den såkalla dansevideosaka og feila som vart gjorde i samband med dette. VG vart felt i PFU for den saka.

VG har elles aldri beklaga dekninga av dei opphavlege varsla mot Giske.

Giske er for tida på bokmessa i Frankfurt og har ikkje svart på DNs førespurnader.

