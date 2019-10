Auke i talet på jervekull

innenriks

– Resultatet viser at talet på registrerte jervekull har stige litt, frå 58 kull i fjor, til 61 kull og bestanden er dermed eit stykke over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlege kull, fortel Jonas Kindberg, leiar i Rovdata.

Snittet for dei siste tre åra viser at alle fem rovviltregionar har bestandsmål på eller over målet.

Dei største endringane i talet på jervekull har funne stad i Oppland, Hedmark og Troms og Finnmark. I Oppland har det vore ein auke på fire kull, i Troms og Finnmark på tre kull, medan det i Hedmark har vore ein nedgang på tre kull, forklarer Kindberg.

Estimert ut frå talet på registrerte kull tel jervebestanden 332 vaksne dyr i år. Det er ein liten oppgang samanlikna med 2018.

Rovdata har ansvaret for overvakinga av jerv i Noreg gjennom Det nasjonale overvakingsprogrammet for rovvilt. Arbeidet blir utført på oppdrag frå Miljødirektoratet.

(©NPK)