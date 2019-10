Arbeidstilsynet opnar tilsyn mot Oslo kommune etter brot på arbeidsmiljølova

innenriks

Det melder NRK fredag formiddag.

– Vi opnar tilsyn med både Energigjenvinningsetaten og med Oslo kommune basert på oppslaga om moglege brot, seier inspektør Bård Hokstad i Arbeidstilsynet til kanalen.

– Blir følgt opp nøye

NRK avslørte førre fredag dei mange tusen brota på arbeidsmiljølova i byråd Lan Marie Bergs etatar for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Lovbrota har skjedd sidan 2016.

Byråden har sjølv erkjent at brot har funne stad i alle etatane hennar.

– Eg har no gitt tydeleg beskjed om at dette må følgjast nøye opp i tida framover, sa Berg til NRK førre veke.

Ho har vidare bede alle etatsdirektørane om ei forklaring for korleis etatane følgjer opp arbeidstidsavgjerdene.

Byrådsleiar Raymond Johansen har vorte orientert om lovbrota av Berg, og seier til NRK at ho har «tatt grep».

Ifølgje Berg har òg etatane hennar fått eit nytt system i perioden 2014 til 2019, som betre skal kunne avdekke brot på arbeidsmiljøloven.

I tillegg til Bergs etatar vil alle verksemdene til kommunen bli gått gjennom.

Granskar Berg

Tidlegare i år avdekte NRK òg at Energigjenvinningsetaten, som behandlar bosset i hovudstaden, har brote lova over 850 gonger sidan 2017.

Ifølgje Berg vart arbeidstidsavgjerdene brotne 37 gonger berre i august.

Berg, som har det øvste ansvaret for etaten, har fått kritikk for handteringa av lovbrota, og kontrollutvalet i Oslo kommune har bestemt at Berg skal granskast.

Revisjonsfirmaet PwC har òg sett i gagn gransking etter påstandane om lovbrot i etaten. Rapporten skulle etter planen vere ferdigstilt denne veka, men har vorte utsett til 22. oktober.