Angrande Keshvari melder seg ut av Frp

– Det er med tungt hjarte eg har meldt meg ut av Frp, seier Keshvari i ei pressemelding.

Han skriv vidare at han angrar på det han har gjort og ønsker å gjere opp for seg.

– Dessverre kan eg ikkje gjere det galne eg har gjort, ugjort, uansett kor inderleg eg skulle ønske det. Det eg derimot kan gjere, er det eg har gjort frå første stund i denne saka, nemleg å erkjenne dei feila eg har gjort, bidra til å oppklare omfanget og betale tilbake det eg urettmessig har fått utbetalt. Og ikkje minst ta fullt ut konsekvensane ved både å trekke meg frå alle verv, og melde meg ut av partiet, skriv han vidare.

Det er ei klok avgjerd, meiner Frps parlamentariske leiar Hans Andreas Limi.

– Det han har gjort, har ramma både han sjølv, men også tilliten til Stortinget og til politikarar. For kollegiet vårt har saka vore svært krevjande. Derfor er vi glade for at Keshvari fullt ut erkjenner alvoret i handlingane sine og tar ansvar for å gjere opp for seg, seier han.

Keshvari er for tida sjukemeld, og det er Carl I. Hagen som møter på Stortinget i staden for han. Når Keshvari kjem tilbake, vil Frps stortingsgruppe dermed ha éin representant mindre.