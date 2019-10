65.000 registrerte brot på arbeidsmiljøloven i sjukeheimsetaten i Oslo sidan 2013

innenriks

Sidan 2013 og til 1. september 2019 har det vore 65.694 registrerte lovbrot på arbeidstidsreglar i sjukeheimsetaten i Oslo, skrivavisa.

To tredelar av alle brot kjem av ulovleg søndagsarbeid for ekstravakter. Altså at det blir arbeidd fleire søndagar på rad. Ekstravakter står for to tredelar av dette, skriv etaten.

Oversikta viser at det har vorte færre lovbrot dei siste åra, men at dei framleis er høge.

– Vi har vore tydelege på at det er den enkelte etatsdirektør som er ansvarleg for at reglar ikkje blir brotne og at avvik blir opp følgt. Det har vore gjentatt mellom anna i etatsstyringsmøte, seier byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) for eldre, helse og arbeid i Oslo.

Sjukeheimsetaten har rundt 4.200 tilsette, fordelt på 21 ulike sjukeheimar. Per 1. september var det registrert 4.019 brot på arbeidstidsreglane i arbeidsmiljøloven i etaten.

Ifølgje sjukeheimsetaten kan det reelle talet vere lågare, fordi lokale avtalar med tillitsvalde om å bruke unntaksavgjerder i lova ikkje er lagde inn i datasystema alle stader.

Helseetaten driv ei rekke ulike tenester for kommunen, mellom anna legevakta, den kommunale tannhelsetenesta, psykososiale helsetilbod og rehabilitering. Etaten tilset rundt 1.200 personar. Her var det registrert 1.460 brot på arbeidstidsavgjerdene i arbeidsmiljøloven i dei seks første månadene i 2019.

Brota var knytte til for kort kviletid mellom vakter, for kort friperiode kvar veke, og at vart jobba fleire søndagar på rad.