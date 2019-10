Thomas Hylland Eriksen tok imot Akademikerprisen

innenriks

Det var minister for forsking og høgare utdanning, Iselin Nybø (V), som stod for prisoverrekkinga.

Eriksen sjølv takka kollegaene sine på universitetet då han tok imot prisen på Hotell Christiania teater i Oslo.

– Eg har eit fagmiljø på universitetet som alltid har vore sjenerøst, støttande og nysgjerrig. Vi har det stort sett hyggeleg. Det skal ein ikkje undervurdere tydinga av, sa han.

Juryen skriv i grunngivinga si at Hylland Eriksen har bidratt til auka innsikt i tema som globalisering, nasjonalisme, identitet og etnisitet. Forskaren har òg markert seg med arbeidet sitt når det gjeld klima og miljø og engasjementet sitt for verdien av å byrje i det små for å løyse store utfordringar.

Akademikarprisen blir tildelt personar som har utmerkt seg med forskinga si og kunnskapsformidling. Det er arbeidstakarorganisasjonen Akademikerne som står bak prisen, som har vorte delt ut sidan 2008.

Prisen består av eit diplom, 100.000 kroner og ein skulptur av Nico Widerberg.

