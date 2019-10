Senterpartiet jublar over at vindkraftplan blir droppa

innenriks

Regjeringa hadde lagt opp til ein prosess der kommunane vart overkøyrde, og det blir vist i dei massive protestane ein har sett, meiner Sandra Borch, som representerer partiet i energi- og miljøkomiteen.

– Regjeringa er nøydd til å finne ein annan måte å jobbe på som inneber samarbeid med kommunane. Dei er nøydde til å ha siste ord, seier ho.

Ho trur mange kommunar kan vere positive til utbygging viss meininga deira blir lagt meir vekt på. Ho er ikkje bekymra for at dette vil bety at det ikkje blir noko av moglege prosjekt.

– Det er prosessen som har bygd opp til alle protestane. Regjeringa la opp til at ein skulle køyre dette igjennom utan politisk behandling, seier ho.

