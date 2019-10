Regjeringa droppar nasjonal rammeplan for vindkraft

innenriks

– Det skulle vere eit konfliktdempande tiltak, det har det ikkje vore med dei svara vi ser. Derfor har vi tenkt å legge vekk denne nasjonale ramma og seie at vi ikkje skal ha noka nasjonal ramme for vindkraft framover, seier statsminister Erna Solberg til NRK.

Det har komme over 5.000 høyringssvar om forslaget til nasjonal ramme for vindkraftutbygging på land som Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) la fram i april.

Der peika NVE ut 13 område som direktoratet meiner er dei mest eigna for vindkraft på land i Noreg. 98 kommunar har areal innanfor dei 13 områda.

Fleirtal seier nei

I høyringsrunden har 56 kommunar svart. 49 kommunar seier klart nei til vindturbinar, blant dei alle kommunane i Vestland fylke som er rørte av den nasjonale ramma, medan tre kommunar er skeptiske.

Ifølgje ei oversikt frå Klassekampen i september seier 78 av 101 kommunar som har område som er godt eigna for vindkraft på land, nei til utbygging, medan berre fem seier ja. 18 har ikkje svart eller veit ikkje.

Også Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner (LNVK) meiner NVE-planen «i foreliggende form bør skrinlegges.» LNVK samlar 47 kommunar som har eller der det er planlagt eller gitt konsesjon for vindkraftverk.

På vent

Alle konsesjonssøknader om vindkraft som ligg til behandling hos NVE, har lege på vent under høyringsrunden. No er ventetida forlengt endå meir inntil det har komme ei avklaring på endringar i konsesjonssystemet, varslar olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

– Når vi inviterer til å få innspel, så har vi jo òg til hensikt å lytte. Det er det vi gjer, og vi ser eit behov for å gjere noko med konsesjonssystemet nettopp for å gjere eit godt system endå betre for å førebygge konfliktar som vi har sett det har vore rundt enkelte utbyggingar av vindkraft, seier Freiberg til NRK.

Han varslar full gjennomgang av konsesjonssystemet.

– Tidsfristar, involvering av kommunen og detaljnivået er ting som vi ser om det er grunnlag for å sjå på og gjere betre enn det er i dag, seier Freiberg.

Sprikande syn

Blant partia på Stortinget er det ulike meiningar om saka. Både Frp, Senterpartiet og KrF meiner kommunane må ha vetorett, medan Ap vil legge stor vekt på synet til kommunen, men ikkje gi kommunane vetorett.

Raudt meiner Stortinget må trekke i nødbremsen og be regjeringa stoppe alle vindkraftutbyggingar inntil den nye nasjonale planen er på plass, medan politikarar frå SV og Høgre har tatt til orde for at staten må overkøyre kommunane, mellom anna fordi det er eit stort sprik mellom behovet for miljøvennleg energi og kva kommunane vil seie ja til.