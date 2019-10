Politiet snevrar inn tidsrommet i Hagen-saka

innenriks

To veker før det er eitt år sidan 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvann, går politiet ut med at dei meiner å vite nærare når kvinna vart tatt frå heimen i Sloraveien på Lørenskog, skriv VG. Hittil har etterforskinga i regi av Aust politidistrikt gått ut på at kvinna forsvann frå heimen ein gong mellom klokka 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober i fjor.

Til VG seier politiet no at etterforskinga tyder på at Anne-Elisabeth Hagen vart utsett for noko kriminelt innanfor eit kortare tidsrom enn tidlegare opplyst.

– Slik vi vurderer det no, er det aktuelle tidsrommet avgrensa til mellom då Anne-Elisabeth Hagen var i telefon med ein familiemedlem klokka 9.14 og til eit tidspunkt tidleg på formiddagen, seier politiinspektør Tommy Brøske til avisa.

Etter kva avisa sjølv har kartlagt, sluttar Anne-Elisabeth Hagen å svare på førespurnader etter den kjente 9.14-samtalen. Ein elektrikar avisa har snakka med, har fortalt at han prøvde å ringe klokka 9.48, altså 34 minutt seinare, utan å få svar. Fleire andre familiemedlemmer ringer òg til kvinna på formiddagen utan å få svar.

Klokka 13.30 kjem ektemannen Tom Hagen heim. Han varslar politiet ein halv time seinare.

Etterforskingsleiaren opplyste førre veke at politiet jobbar med prosjekt som kan bidra til ein oppklaring av saka, men han tør ikkje anslå kor stor sjansen er for at politiet skal nå målsetjinga si om å løyse saka.

