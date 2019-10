Pizzakjeda Domino's vil forlate Noreg

innenriks

Det kjem fram i kvartalsrapporten frå kjeda torsdag morgon, melder E24.

Konklusjonen kjem etter ei ekstern gransking av marknadene der kjeda er til stades internasjonalt – Noreg, Island, Sveits og Sverige.

– Vi har konkludert med at sjølv om dette er attraktive marknader, er ikkje vi dei beste eigarane av desse verksemdene. Styret har derfor bestemt å forlate desse marknadene på ein ordentleg måte, seier Domino's-toppsjef i Vest-Europa, David Wild, ifølgje E24.

I rapporten kjem det ikkje fram korleis pizzakjeda vil kvitte seg med den norske drifta. Domino's Pizza Group, som i dag er franchisetakar her til lands, understrekar at planen er å finne ein ny franchisetakar som kan drive restaurantane vidare under Domino's-merket.

Målt i norske kroner gjekk salet i Noreg i tredje kvartal tilbake med 0,3 prosent. På grunn av nyopningar hadde likevel Domino's-restaurantane, ekskludert Dolly Dimple's-restaurantane, ein vekst på 6,3 prosent. Det samanliknbare salet for Domino's-restaurantane, også her ekskludert Dolly Dimple's, enda med eit fall i salsinntektene på 16,5 prosent.

Domino's Pizza Group er leiande på pizzamarknaden i verda og leverer ifølgje heimesidene sinei gjennomsnitt tre millionar pizzaer globalt kvar dag. Selskapet etablerte seg i Noreg for rundt seks år sidan, og tok i 2017 over Dolly Dimple's-restaurantane.

Også Peppes Pizza var interessert i å ta over Dolly Dimple's i Noreg, men Konkurransetilsynet meinte oppkjøpet ville ført til at konkurransen innanfor restaurant- og take-away-marknaden i Noreg vart vesentleg avgrensa.

(©NPK)