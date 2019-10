innenriks

Det er eit samla kollegium som står bak nominasjonen, opplyser Bispemøtet.

– Vi er glade og takksame for at Fykse Tveit har stadfesta at han tar imot nominasjonen og er villig til å stille seg til disposisjon, seier sitjande preses, biskop Helga Haugland Byfuglien.

Byfuglien varsla i byrjinga av september at ho ønsker å takke for seg etter åtte år som preses.