Noreg og Russland har fordelt fiskekvotane

– Etter endå ein runde med gode fiskeriforhandlingar med Russland er eg fornøgd med at vi er komne fram til ein avtale for 2020 som tar vare på interessene til fiskerinæringa, seier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) i ei pressemelding.

Totalkvoten for torsk er fastsett til 738.000 tonn. Departementet opplyser at torskebestanden er i god forfatning, og at kvoten inneber ein forsvarleg og berekraftig forvaltning. Kvoten blir fordelt mellom Noreg, Russland og tredjeland etter same mønster som tidlegare år.

For hyse er kvoten sett til 215.000 tonn, medan for snabeluer er han på 55.860 tonn.

Det skal ikkje blir opna for loddefiske i 2020.

Fiskeriavtalen inneheld òg tekniske reguleringar for utøvinga av fisket, kontrolltiltak og forskingssamarbeid, skriv regjeringa.

