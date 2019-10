Naturvernforbundet fryktar uhemma vindkraftutbygging

innenriks

– Det trengst ein samla plan for kvar vindkraft skal kunne byggast ut, sjølv om NVEs forslag til rammeplan var for konfliktfylt, seier forbundsleiar Silje Ask Lundberg.

– No risikerer vi at utbygginga held fram utan plan og uhemma, seier ho.

Lundberg føyer likevel til at det er positivt at regjeringa vil ha ein gjennomgang av konsesjonssystemet.

Torsdag kunngjorde regjeringa at ho skrinlegg forslaget frå om Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) om ei nasjonal ramme for vindkraft. Planen identifiserte 13 område som NVE meinte var best eigna for vindkraft på land, men har hausta mykje kritikk.

– Vi bør rykke tilbake til start, og lage ein samla plan for vindkraftutbygging som faktisk tar omsyn til naturverdiar og naturbaserte næringar, seier Ask Lundberg.

