Miljøstiftelsen Zero ønsker betre vindkraftprosess

– Eg meiner det ville vore fornuftig å jobbe vidare med å snevre inn kva for areal som er aktuelle for vindkraft, framfor å avslutte prosessen, seier dagleg leiar Marius Holm.

Samtidig forstår han avgjerda om å skrinlegge NVE-forslaget til nasjonal rammeplan på bakgrunn av den kraftige motstanden.

– Nasjonal ramme er eit kunnskapsgrunnlag, og eg føreset at sjølve kunnskapen ikkje skal leggast i skuffen. Trass i alt treng vi berre 2–3 promille av Noregs areal for å dekke behovet for vindkraft på kort og mellomlang sikt, seier han.

Zero vektlegg at ein no må komme raskt i mål med endringar i konsesjonssystemet og skattesystemet for å finne dei beste prosjekta og sikre lokal oppslutning.

