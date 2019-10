Forsvinningssaka i Lørenskog: Både brevark og konvolutt selde hos Clas Ohlson

innenriks

– Vi har engasjert ekspertar på papir, og konsultert fagmiljø og papirlaboratorium i mellom anna Tyskland, opplyser politiinspektør Tommy Brøske i Aust politidistrikt i ei pressemelding torsdag.

Politiet kan no slå fast at konvolutten som følgde trusselbrevet, er produsert i Tyskland og er seld hos Clas Ohlson. Det same gjeld brevpapiret, som til gjengjeld er produsert ved ein papirfabrikk i Portugal.

– Vi kan ikkje sjå bort frå at brevpapir med tilsvarande tekniske kvalitetar kan vere selt andre stader, heiter det i pressemeldinga.

Både trusselbrevet og konvolutten er kriminalteknisk undersøkt, mellom anna for å finne tekniske spor.

– Av omsyn til etterforskinga vil vi ikkje no kommentere resultatet av desse undersøkingane, skriv politiet.

Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvann frå heimen i Lørenskog for snart eitt år sidan. Siste livsteikn etter Hagen er framleis 31. oktober 2018.

Torsdag vart det òg kjent at tidsrommet for forsvinninga er snevra inn til ein gong mellom klokka 9.14 og 9.48 den dagen.

