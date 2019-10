Finnmark nektar å endre fylkesvåpen

innenriks

Onsdag kveld vedtok fylkestinget at dagens to fylkesvåpen for Troms og Finnmark skal vere sidestilt i det nye fylket.

– Fylkestinget ser det ikkje som formålstenleg å bruke masse menneskelege og økonomiske ressursar til å endre på dei to eksisterande fylkesvåpena for både Troms og Finnmark, då vi framleis jobbar for reversering, heiter det i vedtaket.

Finnmark og Troms skal slåast saman frå 1. januar neste år. I samband med dette finst det ei forskrift om at det skal vere eit nytt fylkesvåpen.

Men i vedtaket heiter det at «Finnmark fylkesting registrerer at det er flertall for å oppheve tvangssammenslåinga i det nye fylkestinget i Troms og Finnmark og håper oppheving vil skje etter stortingsvalget 2021».

