Vedum: EØS-vedtak klar arbeidsordre til LO

Fellesforbundets landsmøte avviste onsdag forslaget om å seie nei til EØS-avtalen og vedtok i staden å greie ut alternativ til avtalen.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum kallar vedtaket eit klassisk kompromiss og ein klar arbeidsordre til heile LO-systemet.

– Det har aldri vore vedtatt ein så kraftig kritikk. Sjølv med ein så kraftfull kritikk, var det spenning til siste slutt om kva som ville få fleirtal. Kritikken kom fordi mange opplever at arbeidskvardagen deira blir meir krevjande, seier Vedum til NTB.

– Med dette vedtaket er det ikkje mogleg for Fellesforbundet å støtte at ein skal gi EU meir makt på arbeidsmarknadsområdet. Dette er eit krystallklart nei til at Noreg skal gi frå seg meir makt til EU i arbeidsmarknadspolitikken, held han fram.

Vedum meiner vedtaket til LO-giganten vil gjere det endå lettare for Sp å finne fleire alliansepartnarar i EØS-politikken.

– Vårt primærstandpunkt er at vi ønsker å erstatte EØS-avtalen med nye og betre avtalar. Dette peikar i same retning. I kvardagspolitikken handlar det om kva ein gjer når ein får EUs energibyrå Acer, EUs arbeidsmarknadsbyrå og EUs finanstilsyn, seier han.

