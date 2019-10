Statsministeren hyllar Mette-Marits bokinnsats: – Fabelaktig!

innenriks

– Fabelaktig, er kommentaren statsministeren har til at Mette-Marit den siste veka har reist gjennom Tyskland med eit heseblesande program for å fronte norsk litteratur – og det trass i lungesjukdommen.

Tysdag kveld møttest dei to under opningsseremonien for bokmessa i Frankfurt, der Noreg er æresgjest. Då hadde Mette-Marit vore i Tyskland i fleire dagar allereie, med arrangement både i Düsseldorf, Berlin og Köln. Og ikkje minst boktoget som ho kom til Frankfurt i, saman med 19 forfattarar.

– For det første har kronprinsessa eit genuint engasjement for litteratur. For det andre, så reiser ho rundt sjølv om ho er sjuk, stiller opp og gjer det ho kan. Eg synest det er heilt fantastisk at ho gjer det, seier statsministeren.

Solberg vedgår at ho neppe hadde klart å fronte norsk litteratur like bra sjølv.

– Kongefamilien gir jo glamour. Ingen politikarar eller kulturministrar eller statsministrar hadde gitt den same glamouren som draghjelp. Det seier òg kor viktig det er å kunne utnytte det potensialet som kongefamilien vår har utanlands. Mette-Marit gjer ein kjempejobb, seier Solberg.

NB! Kronprinsen har òg vore med på litteraturturneen i Tyskland den siste veka, men først og fremst som støttespelar og vikar når det har vorte for mykje å gjere for kronprinsessa.

