Mjølkeproduksjonen skal ned med 100 millionar liter

innenriks

Kuttet utgjer 7 prosent av mjølkeproduksjonen og kjem av at Verdshandelsorganisasjonen (WTO) har bestemt at eksportstøtte på landbruksvarer skal fasast ut. Noreg må avvikle eksportsubsidiane innan 2021, noko som spesielt rammar eksporten av den populære osten Jarlsberg.

Staten og Norges Bondelag har no vorte samde om korleis jordbruket skal redusere mjølkeproduksjonen.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leiar i Norsk Bondelag Lars Petter Bartnes skal halde ein pressekonferanse klokka 14 onsdag der dei skal presentere planen.

Fryktar for dei små

Norsk Bonde- og Småbrukarlag trekte seg tysdag frå forhandlingane med staten. Leiar Kjersti Hoff seier eit produksjonskutt på 100 millionar liter vil gi svært store utslag for det norske jordbruket og fryktar at enkelte bruk vil bli urimeleg hardt ramma.

– Vi er avhengige av små og mellomstore mjølkebruk for å utnytte grasressursane våre best mogleg over heile landet, påpeika Hoff, som ønskte at fleire ordningar som rører mjølkeproduksjonen vart tatt med i utrekninga, mellom anna utleige av kvotar og kvotetak.

På grunn av kuttet i eksportstøtte har Tine vedtatt at osteeksporten skal avsluttast. I staden skal Jarlsberg-ost til den utanlandske marknaden bli produsert i utlandet.

Tine varsla i august at dei må kutte 400 årsverk på grunn av endringane. Selskapet reknar med at behovet for mjølk vil gå ned med 10 prosent.

Politikarane på Stortinget uttrykte bekymring for det varsla kuttet i mjølkeproduksjonen allereie i mai, då jordbruksavtalen vart behandla.

– Dette er ganske dramatisk. Det er ikkje til å komme bort frå, sa André N. Skjelstad i Venstre til Nationen.

Meir import og mindre forbruk

Eksportstøtta har bidratt til å halde norsk mjølkeproduksjon oppe. Eksporten har vore på nær 12.000 tonn ost i året. Men Jarlsberg-eksporten er ikkje den einaste årsaka til at mjølkebøndene har tøffe tider. Nordmenn har redusert forbruket av mjølk, samtidig som det dei siste åra har vore ein stor auke i import av meieriprodukt.

Innførselen av utanlandske produkt, mellom anna ost, sjokolademjølk og proteindrikk, auka med nærare 400 tonn i første halvår i år. Det svarer til ein auke på 2,5 prosent, viser Tines eigne tal.