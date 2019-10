Kallmyr pressa om utlevering av IS-krigarar

innenriks

Er det slik at Frp motset seg at IS-fangar blir henta heim til Noreg for ei straffeforfølging her, ville Arbeidarpartiet vite då justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) møtte til munnleg spørjetime på Stortinget onsdag.

Han stadfesta at Frp i utgangspunktet er mot å hente IS-medlemmer heim til Noreg, men la til at påtalemakta framleis kan krevje utlevering frå Syria dersom forholda tilseier det.

– Det kan skje til dømes viss påtalemakta har ei sak der dei føler at det er viktig å få personen tilbake til Noreg for ei straffeforfølging, sa Kallmyr.

Fare for rømming

I ei slik vurdering kan det spele ei rolle at det er fare for at IS-fangar slepp unna, og på den måten unndrar seg straffeforfølging, forklarte han.

– Det kan vere eitt av momenta som då speler inn i vurderinga til påtalemakta, sa Kallmyr.

Han understreka samtidig at påtalemakta er uavhengig og må gjere desse vurderingane sjølv.

Tyrkias militæroffensiv i det nordlege Syria har den siste tida skapt betydeleg frykt for at IS-krigarar som i dag sit i kurdisk fangenskap, kan komme unna.

– Det er allereie rykte om at opp mot 800 skal ha rømt frå Ain Issa, påpeika utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) under spørjetimen.

Kurdiske kjelder har opplyst til den svenske avisa Expressen at også norske fangar kan ha rømt frå Ain Issa, der ein leir denne helga vart angripen av tyrkiske kampfly.

Sanksjonar

SV-leiar Audun Lysbakken viste til at kurdarane har vore spydspissen i kampen mot IS og gjort store ofringar.

– Det vi no har sett, er at dei same kurdarane har vorte svikta av USA og president Trump. Det er ein ekstremt alvorleg situasjon, sa han.

Lysbakken pressa Eriksen Søreide i spørsmålet om sanksjonar mot Tyrkia.

– Vil Noreg ta initiativ og gå føre? ville han vite.

Eriksen Søreide viste til at spørsmålet om sanksjonar er kompleks og noko som i så fall må vedtakast av FNs tryggingsråd.

– Dei diskusjonane som no går føre seg, mellom anna fordi amerikanarane ser ut til å innføre sanksjonar, det er ein diskusjon vi òg deltar i, sa utanriksministeren.

– Vi har ingen tradisjon for å gjere dette åleine, fastslo ho.

Sein fordøming

Under spørjetimen viste utanriksministeren til at Noreg har fordømt dei tyrkiske angrepa i Syria og bedt Tyrkia om å avslutte offensiven umiddelbart.

I tillegg har Noreg frose eksporten av våpen og anna militærutstyr til Syria, sjølv om landet er ein alliert i Nato.

– Det var vi blant dei første som gjorde, om ikkje det første, og vi var i alle fall det første NATO-landet som gjorde det, sa Eriksen Søreide.

Anniken Huitfeldt (Ap) kritiserte regjeringa for å ha venta lenge med fordøminga.

– Eg berre konstaterer at alle EUs 28 medlemsland måtte fordømme før Noreg brukte dei same orda, sa ho.

