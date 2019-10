2.000 allierte soldatar trenar i Indre Troms neste år

innenriks

– Den allierte interessa for å øve og trene i Noreg er aukande. I 2020 er det forventa i overkant av 2.000 marineinfanterisoldatar frå USA, Storbritannia og Nederland på periodevis trening i Indre Troms, skriv forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) onsdag i eit brev til Stortinget.

– I samband med øving Cold Response 20 vil det allierte nærværet auke ytterlegare. Forutan denne aktiviteten vil allierte og partnarstyrkar frå alle forsvarsgreiner kunne delta under øvingane i kortare periodar gjennom året, heiter det.

Omstridt

Bakke-Jensen viser til at det totalt er tilført 24 stillingar i Indre Troms i samband med at alliert verksemd er overført til Hæren.

Forsvarsministeren understrekar òg at øving og trening med allierte er ein føresetnad for alliert forsterkning i krise og krig. Slik trening er likevel politisk omstridd i Noreg, og parti på venstresida har åtvara mot i for stor grad å overlate ivaretaking av sikkerheita i landet til utanlandske soldatar.

Kritikarane fryktar at eit auka amerikansk og internasjonalt nærvær i Noreg kan provosere Russland unødvendig og dermed bidra til svekt snarare enn auka norsk sikkerheit.

NATOs beste klasserom

Høgres forsvarspolitiske talsperson på Stortinget, Hårek Elvenes, viser derimot til at Noreg har jobba hardt for å få til meir øving og trening med allierte, noko ein no ser resultatet av.

– Noreg er avhengig av alliert støtte. Noreg har NATOs beste klasserom. Vi har store øvingsområde og barske vêrforhold, seier han til NTB.

