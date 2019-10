Venstrekvinnelaget vil ha Sveinung Rotevatn som partileiar

innenriks

– Styret i Venstrekvinnelaget har spelt inn Sveinung som framtidig leiar og Guri Melby som 1. nestleiar. Vi meiner dei to har kvaliteten som skal til for å løfte Venstre, skriv nestleiar Oda Scheel i ei tekstmelding til Dagens Næringsliv.

Rotevatn er i dag statssekretær i Klima- og miljødepartementet og sit dessutan i sentralstyret til partiet. Også stortingsrepresentant Melby sit i dag i sentralstyret.

Venstre-kvinnene er tydelege på at dei ønsker at Rotevatn skal ta over til våren, uavhengig av om noverande partileiar Trine Skei Grande vil halde fram.

Dagens partileiing har frist til 20. oktober med å gi valkomiteen beskjed om i kva grad dei ønsker attval eller ikkje. I dag sit parlamentarisk leiar Terje Breivik og klimaminister Ola Elvestuen i leiinga saman med Grande. Abid Raja er òg sett på som ein aktuell kandidat for partileiinga.

Tidlegare tysdag vart det kjent at også Unge Venstre ønsker Rotevatn som ny leier. Saka vart først omtalt av NRK.

