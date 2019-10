Valstyret i Kvænangen i Troms fann fleire feil

innenriks

Éi forkasta stemme frå valet i kommunen skal no vurderast på nytt, vedtok valstyret tysdag, skriv NRK.

Stemma vart under oppteljinga forkasta, fordi det var uklart om veljaren var stemmeført. Valstyret i Kvænangen held nytt møte onsdag kveld eller torsdag morgon. Blir stemma godkjent, kan ho endre samansetjinga i kommunestyret, ifølgje kanalen.

Måndag møttest valstyret i kommunen for å gå igjennom valgdagsbøker og legge inn resultata etter endå ei omteljing over ein månad etter valet.

Det vart då oppdaga nye feil, skriv Nordlys. Tala i valprotokollen stemte ikkje med mengda stemmesetlar – noko som betyr at det enten manglar ei stemme, eller at det er sett kryss for ein person som ikkje har stemt.

Kommunen i Troms har omtrent 1.200 innbyggarar, og 676 innbyggarar stemte ved kommunestyrevalet. Slik resultatet står no er det særs jamt om det siste mandatet, og usikkert om det går til Ap eller Sp, skriv Kommunal Rapport.

(©NPK)