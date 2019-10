innenriks

I tillegg til at skipet har større skadar enn anslått, gjer vanskelege is- og vêrforhold at arbeidet no er så forseinka at det må bli utsett til neste år, opplyser forsikringsselskapet til reiarlaget ifølgje Kystverket.

Trålaren gjekk på grunn i Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard 28. desember 2018. Ingen av mannskapet på 14 vart skadde i grunnstøytinga, og alle vart evakuerte.

