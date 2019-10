Slovenias president besøkjer Noreg i november

innenriks

Besøket den 6. og 7. november er ein visitt til gjengjeld etter statsbesøket kongeparet hadde i Slovenia i 2011.

På programmet står mellom anna ein offisiell velkomstseremoni på Slottsplassen onsdag 6. november, følgd av kransenedlegging på Akershus festning. Deretter blir det tid til eit besøk på Stortinget og ei slovensk kunstutstilling før dagen blir avslutta med ein gallamiddag på Slottet.

Pahor skal òg møte statsminister Erna Solberg (H) og underteikne to programavtalar for utdanning og klima/miljø under EØS-midlane.

Torsdag 7. november blir det tid til besøk på Sintef i Forskingsparken, og dessutan i Holmenkollen og på Skimuseet. Både Noreg og Slovenia har lange tradisjonar innan hopp og skiflyging, med Vikersund og Planica som dei fremste anlegga for skiflyging.

Presidenten skal saman med kongeparet òg delta på eit seminar om bier og pollinering på Handelshøyskolen BI. Både Noreg og Slovenia har sterk tradisjon for birøkt.

Programmet for statsbesøket blir avslutta i Gamle Logen, der Slovenias president inviterer til ein slovensk-norsk jazzkonsert.

(©NPK)