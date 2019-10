Sju arrestert i grov valdtektssak på Hønefoss

innenriks

– Dei sju personane er sikta for grov valdtekt av ei kvinne, seier Ole Jacob Garder, politiadvokat i Søraust politidistrikt, til NRK.

Ifølgje politiet oppsøkte kvinna ei venninne kort tid etter at hendinga skal ha skjedd.

– Ho fortalde henne kva ho hadde vorte utsett for. Så vart politiet kontakta og tilkalla, og vi gjennomførte ein arrestasjon på åstaden av desse sju personane, seier Garder.

Han fortel at det er snakk om sju personar av austeuropeisk opphav. Dei ser ifølgje Garder ikkje ut til å ha fast opphald i Noreg.

Politiet gjekk til aksjon litt før klokka 4 natt til tysdag mot eit hus nokon kilometer utanfor Hønefoss sentrum. Huset er ein større fleirmannsbustad.

Ifølgje Ringerikes Blad vart fleire personar førte inn i ventande politibilar. Nokon av dei var iførte handjern.

Både kvinna og dei sju sikta har vore innom valdtektsmottaket i Drammen, melder NRK.

– No ønsker vi å få gjennomført avhøyr av dei sikta. I og med at det er så mange, så er det ei logistisk utfordring, for dei er òg avhengige av å ha med seg tolk og forsvarer i avhøyret, seier Garder.

(©NPK)