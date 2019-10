Salet av middagsmat på boks ned 30 prosent på ti år

innenriks

– Sidan 2008 har omsetninga av hermetiske middagsrettar falle nesten 30 prosent, seier kommunikasjonsansvarleg i analyseselskapet Nielsen Noreg, Gunnar Portvik, til nettsida godt.no.

Dei hermetiske middagsrettane selde for 296,7 millionar kroner i 2008, medan det fall til 208,6 millionar i 2018, ein nedgang på 30 prosent. Portvik seier folk grip til ferske og djupfryste middagsalternativ i staden, for desse har i same periode auka med nesten 60 prosent ifølgje Nielsens tal.

Også takeaway-tenester som Foodora er utfordrarar.

Marknadsdirektør Stian Lund i Orkla Foods Noreg, som mellom anna eig Trondhjems, påpeikar at bestseljarane deira, Spaghetti à la Capri og brun lapskaus faktisk aukar i sal.

– Dei står seg veldig godt, og dekker eit behov for trygge merkevarer med kjente og kjære smakar, i tillegg det reint praktiske med at du kan ha hermetikken på hytta, i båten eller nede i bua, seier han.

To andre bestseljarar, Norturas Joika og Snurring, held òg stand, med sterke posisjonar hos store brukargrupper. Særleg unge er storforbrukarar av Joika.

