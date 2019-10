Russarar tiltalt for å prøve å lure 27 ukrainske bygningsarbeidarar inn i Noreg

innenriks

Den eine russaren er tiltalt for å ha gitt uriktig opplysningar til styresmaktene, og den andre er tiltalt for å ha brukt tolv av ukrainarane til å bygge hus i Noreg, melder NRK.

Rettssaka mot dei to startar i Oslo tingrett tysdag.

Politiadvokat Morten Bentzrød seier til NRK at forholdet vart oppdaga ved eit tilfelle då politiet stoppa ein bil i Oslo sentrum i januar.

Mennene i bilen var ukrainarar, men hadde nasjonale ID-kort frå Romania. Ukrainarane var engasjerte av det estiske byggefirmaet til dei to russarane for å setje opp gipsplater, sparkle og måle i hus som var under bygging i Nittedal i Akershus.

– Russarane er tiltalte for å ha brukt falske dokument for å få arbeidskraft inn i Noreg, seier Bentzrød.

Advokat Gøran Møller Christiansen seier at russarane opplyser at dei trudde ID-korta var riktige.

