Rapport: Litauiske arbeidarar lønte langt under minstesats i bygginga av Nasjonalmuseet

innenriks

Det finske firmaet Caverion har leigd inn arbeidstakarar frå underleverandøren sin i Litauen. Konsulentfirmaet KPMG konkluderer i ein fersk rapport med at desse innleigde arbeidstakarane har vorte lønte ulovleg lågt, skriv FriFagbevegelse.

Caverion leverer mellom anna røyr og ventilasjon i samband med oppføringa av det nye museet, som ligg mellom Aker Brygge og Rådhuset i Oslo.

Ifølgje KPMG-rapporten fekk dei innleigde litauarane ei timelønn på 99 kroner, medan allmenngjort minstelønn for ufaglærte er 184,36 kroner i timen.

Vurderer å krevje at innleigeforhold blir avslutta

Statsbygg er byggherre i prosjektet. Dei er i dialog med Caverion for å få retta opp det dei meiner er brot på lova.

– Det vi vurderer no, er å krevje at innleigeforholdet med underleverandøren i Litauen blir avslutta, og om vi kan halde tilbake det beløpet vi meiner at dei har spart på å drive ulovleg, seier prosjektdirektør Steinar Støre i Statsbygg.

Blir det avdekt feil, så skal desse feila blir retta opp, opplyser Caverion i ein e-post til NTB tysdag kveld. Selskapet seier dei ønsker alle undersøkingar velkommen, og at Statsbygg har sett i verk ei gransking.

– Caverion har interesse av å avdekke eventuelle avvik i prosessen knytt til innleige, og i tillegg til eigne interne undersøkingar, har Caverion òg hjelpt til med å levere all nødvendig informasjon inn til den nemnde granskinga, seier marknads- og kommunikasjonssjef Helene Johansen Facchini i Caverion Noreg.

Arbeidstilsynet er orientert

Caverion har sjølv orientert Arbeidstilsynet om den pågåande saka, ifølgje Facchini.

– Basert på granskinga vil Caverion vente på ytterlegare kommentarar inntil den endeleg granskingsrapporten finst og er gjennomgått, opplyser ho vidare.

Det nye Nasjonalmuseet, som har ein prislapp på over 5 milliardar kroner, skal opnast for publikum i 2020.

(©NPK)