Mann forstyrra isbjørn – fekk 15.000 kroner i bot

Den 10. mars i år køyrde mannen på fjordisen nedanfor Fjordnibba i Tempelfjorden på Svalbard. Der oppdaga han fire isbjørnar ved iskanten som han sette kursen mot. Ifølgje vitne skal han ha stansa ca. 70 meter frå dei.

Bjørnane vart forstyrra og byrja å flytte seg vekk frå staden i retning Fredheim, skriv Sysselmannen på Svalbard på nettsidene sine.

– Etter svalbardmiljølova er det forbode å forfølgje eller ved anna aktiv handling oppsøke isbjørn slik at han blir forstyrra, seier assisterande sysselmann Berit Sagfossen.

Ho påpeikar at det med auka ferdsel òg eksisterer eit auka press på sårbare artar som isbjørn, og at dei derfor går i retning av skjerpte reaksjonar for miljøregelbrot.

Mannen har vedtatt førelegget.

