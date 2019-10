Hauglie svarer på brilleoppstyr: Vil gjere unntak for barn med særskilde behov

innenriks

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringa foreslått å innføre faste satsar for støtte til barnebriller. For ordinære briller blir satsen sett til 1.200 kroner, medan satsen for ekstra tilpassa briller blir sett til det dobbelte, 2.400 kroner.

– Årsaka til at vi har foreslått denne endringa, er at ein gjennomgang av ordninga viste at det var store prisvariasjonar, og at det i mange tilfelle vart gitt stønad til uforholdsmessig dyre briller, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til NTB.

I tillegg til barnebrilleordninga er det òg ei ordning utan avgrensingar på alder og kor mykje ein kan få i støtte. Denne ordninga blir ikkje rørt i det nye statsbudsjettet.

Det har vekt stor oppstandelse dei siste dagane etter oppslag om at familiar ville mista titusenvis av kroner om dei nye satsane i barnebrilleordninga vart innførte.

Særskilde behov

Hauglie foreslår no ei unntaksordning.

– Unntaksordninga vil sikre at foreldre med barn med særskilde behov kan få dekt utgifter som går ut over desse satsane, dersom dei søker om det og oppfyller vilkåra, seier Hauglie.

Vilkåra for unntaksordninga skal gjennomgåast, før endringa blir innført i mars.

Venstre og Frp i klinsj

Venstres finanspolitiske talsmann Abid Raja og partifelle Carl-Erik Grimstad gjekk i Aftenposten hardt ut mot det opphavlege forslaget, og Raja lova at Venstre på Stortinget ville gjere det dei kunne for å reversere det. Frps Erlend Wiborg, som leier Stortingets arbeids- og sosialkomité, uttrykte til same avis misnøye med Venstre-politikarane.

– Eg er komitéleiar og har ansvaret for dette forslaget i komiteen. Abid Raja eller Carl-Erik Grimstad har ikkje prata eitt sekund med meg om dette. Men det er jo typisk at Raja går ut med dette i media utan å prate med oss andre. Det kan verke som om medieoppslaget er viktigare enn saka, sa Wiborg til avisa.

(©NPK)