Fylkestinget i Rogaland reagerer på høge Ryfast-takstar

Det er Statens vegvesen som har sendt eit forslag til Ryfast-takstar på høyring til Rogaland fylkeskommune og kommunane Stavanger og Strand.

Forslaget betyr at turen gjennom Ryfast vil koste 174 kroner for ein vanleg personbil med bombrikke, og at arbeidspendlarar årleg må punge ut med rundt 76.000 kroner i bompengar, skriv Stavanger Aftenblad.

Dei som køyrer nullutsleppskøyretøy, slepp unna med halvparten.

Både Strand og Stavanger kommune har tidlegare sagt at bomtakstane ikkje må vere høgare enn ferjeprisen i dag. Før valet i haust snakka òg leiande fylkespolitikarar om takstar ned mot 100-lappen. Men det står ikkje noko konkret i Fylkestingets høyringsutsegn, skriv Aftenbladet.

Onsdag reiser leiinga i fylkeskommunen og kommunane til Oslo for å diskutere Ryfast-takstane med Samferdselsdepartementet og Kommunaldepartementet.

Nokon av årsakene til at takstane kan bli høgare enn venta, er auka elbildel, konkurrerande privatdriven ferje, trafikkprognosar som viser færre bilar og eit endra rabattsystem, skriv avisa.

