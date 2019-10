Demonstrasjon mot Turkish Airlines på Gardermoen

innenriks

– Vi estimerer at rundt 50–60 demonstrantar har møtt opp. Dei er her framleis, men vi har sagt ifrå at vi ikkje ser på dette som ein godkjent demonstrasjon frå vår side. Vi tillèt ikkje politiske aksjonar på lufthamna, seier kommunikasjonssjef i Avinor Gurli Ulverud til NTB ved 18-30-tida tysdag kveld.

Demonstrantane opplyser til TV 2 at demonstrasjonen er ein av fleire som dei planlegg i tida framover mot tyrkiske selskap.

Ulverud understrekar at Avinor har hatt god dialog med demonstrantane, og at dei har bedt dei om å forlate området.

– Det har gått roleg for seg, og vi har hatt beredskap her i tilfelle det skulle komme langt fleire enn det faktisk gjorde. Vi ønsker jo å ta vare på passasjerane og sikkerheita her på lufthamna, men det har ikkje fått nokon innverknad på det.

