Anniken Hauglie vil slå hardare ned på ulovleg innleige i byggebransjen

innenriks

– Regjeringa er opptatt av å ruste Arbeidstilsynet med nye verktøy for å fjerne useriøse aktørar frå arbeidsplassane, seier arbeidsminister Anniken Hauglie til Fri Fagbevegelse.

Problematikken knytt til innleige i byggebransjen er på nytt aktualisert etter at det på Fellesforbundets landsmøte sist helg vart lagt fram ein rapport laga av bygningsarbeidarforeiningane i Oslo. Den handlar om eigenbemanning, underentreprisar og innleige i byggenæringa i Oslo og Akershus hausten 2019.

Funna viste at ein av tre bygningsarbeidarar var innleigde på 63 byggeplassar i Oslo og omland. 80 prosent av innleiga var ulovleg.

Hauglie meiner det er urovekkjande dersom forholda er slik som det blir skildra i rapporten. Ho peikar òg på at utfordringar i arbeidslivet best blir løyst når alle partar jobbar mot felles mål. Derfor inviterer ho Jørn Eggum i Fellesforbundet og Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening eit møte.

– Eg ønsker å diskutere korleis vi best kan sørgje for mest mogleg seriøse og velordna forhold i bygg- og anleggsbransjen. For det er ein bransje med nokre store utfordringar, seier Hauglie

