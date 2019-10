Aftenposten trekker journalistar ut av Syria

innenriks

Måndag morgon vart dei to Aftenposten-journalistane Afshin Ismaeli og Tor Arne Andreassen bedne om å forlate Syria. Det var Hultgren som tok avgjerda, etter at kurdiske styrkar og regjeringa i Damaskus inngjekk ein ny avtale, skriv Medier24.

– Det er jo alltid veldig vanskeleg å vite, men vi følte at vi var i ferd med å miste den kontrollen som er nødvendig. Vi høyrde at BBC og The Guardian var samde med oss – at det byrjar å bli uoversiktleg – så vi fann ut at vi ville trekke dei ut for å vere på den sikre sida, seier Hultgren til avisa.

Han understrekar at det i risikoområde heile tida blir gjort vurderingar om nærvær. Samtidig meiner han det utgjer eit problem for nyheitsformidlinga å ikkje kunne vere til stades der det skjer.

