Tobarnsmor i al-Hol-leiren får avslag på krav om utlevering til Noreg

innenriks

Det melder VG.

Advokaten til kvinna, Nils Christian Nordhus, seier til VG at avgjerda til tingretten er beklageleg.

– Vi meiner kvinna har ein rett til å ønske seg avhøyrd og bidra til å oppklare saka mot henne, når det har vorte tatt ut sikting, seier Nordhus.

Politiets tryggingsteneste (PST) sikta kvinna for deltaking i ein terrororganisasjon i august. Kvinna har to barn, kor sonen på snart fem ifølgje advokaten er alvorleg sjuk.

Kvinna ønskte at retten skulle krevje at ho blir arrestert, slik at ho og barna skulle bli henta til Noreg.

– For å redde livet til barna er ho villig til å bruke alle moglegheiter som finst i lovverket, sa Nordhus til NTB førre veke.

Kravet om å bli utlevert vart sendt til retten torsdag.

Fredag orienterte utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om situasjonen for familien og andre norske kvinner og barn som er i leirar for folk som har budd i IS-styrte område i Syria.

Regjeringa er under sterkt press for å finne ei løysing for barna, som lever under svært vanskelege forhold, men Søreide har opplyst at ho ikkje vil kommentere eventuell utvikling av omsyn til sikkerheita deira.