Tilsette ved Brønnøysundregistra snudde ryggen til næringsministeren

innenriks

Årsaka til protesten er beskjeden dei tilsette fekk for nokre veker sidan om at etaten står overfor kutt og nedbemanning, mellom anna på grunn av at regjeringa dei siste fem åra har kutta 20 millionar kroner i budsjetta til Brønnøysundregistra.

– Vi har fått eit budsjett som inneber dramatiske konsekvensar for oss. Med dei rammene vi får, og dei utsiktene vi har framover, er det ingen tvil om at vi må seie opp 50–60 personar, seier tillitsvalt Kjell Mathisen i Norsk Tjenestemannslag (NTL) til kanalen.

Under besøket snakka næringsministeren med fleire av demonstrantane. Røe Isaksen understrekar at det berre er eitt av fleire moglege scenario for Brønnøysundregistra at over 50 mistar jobben. Han kan likevel ikkje love at etaten får behalde alle dei tilsette.

– Det er ikkje tvil om at også 2020-budsjettet kan krevje endringar i Brønnøysundregistra. Vi er no i gang med 2021-arbeidet. Men eg kan ikkje love noko om kommande budsjett, seier han.

(©NPK)