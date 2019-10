Selskap prøvde å smugle skip ut av Noreg – fekk 7 millionar kroner i bot

innenriks

Bota er allereie betalt, opplyser Økokrim i ei pressemelding.

Selskapet prøvde i februar 2017 å segle skipet Tide Carrier frå Høylandsbygd i Kvinnherad til opphogging på ei strand i Gadani i Pakistan – utan løyve frå Miljødirektoratet.

Selskapet Wirana Shipping Corporation Pte. Ltd. var såkalla «commercial manager» for seglasen og bestemte kor han skulle gå til, kva for eit formål og korleis han skulle bli gjennomført. Selskapet si verksemd er mellom anna å kjøpe opp utrangerte skip og selje dei til opphoggingsstader på strendene i India og Pakistan.

Tide Carrier hadde lege ti år i opplag før seglasen.

Etter to dagar fekk skipet motorproblem og kom i drift utanfor Jærstrendene. Miljøstyresmaktene nekta då skipet å forlate Noreg utan løyve.

Førelegget omfattar fleire tilfelle av uriktig forklaring til offentleg styresmakt. Det omfattar òg brot på forureiningslova ut frå forureiningsfaren seglasen innebar. Ifølgje Kystverket var det overhengande fare for akutt forureining då skipet kom i drift. På tankane på skipet var det mellom anna 1.500 kubikkmeter oljehaldige væsker.

Miljødirektoratet melde saka i april 2017 og Kystverket i mai 2017. Saka har vore etterforska saman med Vest politidistrikt.

