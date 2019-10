Politikarar i krisemøte om Østfoldbanen

innenriks

Måndag var toppane samla til krisemøte, skriv VG.

– Vi har vorte samde om at vi opprettar ei tverrpolitisk gruppe som skal jobbe med samferdselsspørsmål. Alle ordførarane, stortingsbenken og jernbaneforum skal vere med, seier stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) til avisa.

Bakgrunnen er at regjeringa i statsbudsjettet for neste år har gjort det klart at planane med utbygging av dobbeltspor på Østfoldbanen til Sarpsborg blir skrinlagde i den noverande forma. Årsaka er vanskar med å bygge i tettbygde område og krevjande grunnforhold.

I tillegg ligg kostnadene an til å bli meir enn tredobla, frå rundt 8 til 26–28 milliardar kroner. I staden varslar regjeringa ei ny vurdering av prosjektet.

Dette har ført til stor frustrasjon iblant østfoldpolitikarane, ifølgje VG.

– Vi ser at ein byggjer ut over heile Austlandet, men ikkje i det fylket som skal binde oss til utlandet, nemleg Østfold, seier Halden-ordførar Thor Edquist (H).

– Det at vi står samla no, er utruleg viktig. Då kan vi få større verknad enn vi ville fått kvar for oss, seier Ap-ordførar Hanne Tollerud i Moss.

