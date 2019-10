Noregs Bank støttar ikkje forslaget til ny bustadlånsforskrift

innenriks

Finanstilsynet tilrår at maksgrensa for totale låneopptak blir sett ned frå 5 til 4,5 gonger bruttoinntekta, og at moglegheita bankane har til å gjere unntak frå krava i forskriftene blir sett ned frå 10 til 5 prosent. Dette er kjent som fleksibilitetskvoten.

I høyringssvaret sitt med merknader til forslaget frå Finanstilsynet skriv sentralbanken at dei meiner forskrifta vi har i dag har fungert etter hensikta, og at utviklinga ikkje tilseier at vi treng vesentlege endringar i krava. Den einaste endringa som Noregs Bank meiner bør setjast i verk, er å gjere forskrifta lik over heile landet.

I dag er fleksibilitetskvoten på 10 prosent i heile landet bortsett frå i Oslo, der kvoten er på 8 prosent.

Finanstilsynet har både fått støtte og negative tilbakemeldingar på forslaget sitt om å stramme inn på lånekrava. Forbrukarrådet er blant dei som har vore positive. Dei meiner det er fornuftig å skjerpe inn maksimal gjeldsgrad til 4,5 prosent av bruttoinntekta.

Andre har peika på at forslaget til Finanstilsynet, om det blir realitet, kan gjere det vanskelegare for unge å komme seg inn på bustadmarknaden.

Det blir opp til finansminister Siv Jensen (Frp) og Finansdepartementet å avgjere om innstrammingane skal gjennomførast. Forslaget er ute på høyring til 22. oktober, og ei avgjerd blir venta før jul.

