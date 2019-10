Krisesentera blir dyrare for kommunane

innenriks

Den samla betalinga kommunane har til dei 45 krisesentera i landet auka i fjor med 12 millionar kroner, frå 356 millionar kroner i 2017 til 368 millionar kroner. Det svarer til ein auke i kostnadene på 0,8 prosent i faste prisar.

I fjor auka likevel kostnadene med 2,5 prosent.

Samtidig var det 200 færre overnattingsdøgn for vaksne i fjor samanlikna med året før. I alt er det registrert i alt 69.400 overnattingsdøgn. Nedgangen kjem først og fremst av at færre menn overnattar på krisesenter. I same periode er det registrert 1.400 fleire overnattingar for kvinner.

For barn auka talet på overnattingsdøgn kraftig frå 2017 til 2018 med 5.000 fleire overnattingar, noko som ifølgje SSB må bli sett i samanheng med fleire opphald for kvinner.

Tala viser òg at det er stor variasjon i kor store kostnader krisesentera utgjer for kommunane. Ifølgje SSB varierte kommunebetalinga frå 10 til 337 kroner per innbyggar. I snitt utgjorde kommunebetalinga 69 kroner per innbyggar.

(©NPK)