2.500 barn ramma av utvisingssaker mot omsorgspersonar dei siste fem åra

innenriks

I omtrent halvparten av sakene endar det med at ein av foreldra blir utviste, melder NRK og viser til tal frå Utlendingsdirektoratet.

2.575 barn som enten er norske statsborgarar eller som bur i Noreg med løyve, har dei siste fem åra vorte rørte av at det blir oppretta utvisingsvedtak mot ein eller begge foreldra.

Psykologspesialist og sakkunnig, Bente Nilsen, meiner det ikkje blir tatt same omsyn til barn i utvisingssaker som i saker der foreldra er norske.

– Den eine forelderen som ein er biologisk knytt til, blir sendt ut av landet utan moglegheit til å returnere for samvær. Dette er heilt annleis enn korleis ein til dømes handterer barnevernssaker, der ein sørger for at foreldre kan ha moglegheit for samvær, seier Nilsen til kanalen.

(©NPK)