Iversen er tiltalt for forsøk på grov utpressing av milliardæren og for brot på våpenlova.

Michelsen seier at han meiner utgangspunktet for straffeutmålinga bør vere to år, men at påstanden er lågare på grunn av saksbehandlingstida, melder VG.

Forholda Iversen er tiltalt for skal ha funne stad mellom november 2017 og januar 2018.

Saka har vorte behandla i Oslo tingrett tysdag til fredag denne veka.

Iversen har nekta straffskuld etter tiltalen.