Sakna turgåar funnen død etter elleve år

Den sakna turgåaren vart funnen førre veke, opplyser avsnittsleiar Svein Føllesdal ved Bergen Vest politistasjon, ifølgje Bergens Tidende.

Johansen drog på tur i Kanadaskogen 16. september 2008. Den turvante bilen til 66-åringen stod parkert i nærleiken av turområdet, og ein stor leiteaksjon vart sett i verk med mellom anna miniubåt, dukkarar og helikopter med varmesøkande kamera.

– Vi hadde ein veldig omfattande leiteaksjon, der vi nærast endevende Kanadaskogen. Det er no ein letting å få svar, seier Føllesdal til NRK.

I ei fråsegn frå familien står det at dei er takknemlege for all innsatsen som er lagt ned i samband med forsvinningssaka.

Det er ikkje mistanke om at noko kriminelt hende turgåaren då han forsvann i 2008.

