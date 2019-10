Kallmyr inn på teppet om politireforma

innenriks

Og no er det klart: 24. oktober kjem justisminister Jøran Kallmyr (Frp) med forklaringa si.

– Problemet er at regjeringa ikkje gjennomfører reforma slik ho vart vedtatt i Stortinget. Det er vesentlege manglar i oppfølginga av forliket, seier leiaren til justiskomiteen Lene Vågslid (Ap) til NTB.

Ho trekker fram tre problemområde:

– Reforma har ikkje styrkt den lokale beredskapen. Det er heller ikkje dokumentasjon på at ho har ført til fleire politipatruljar. Og det manglar pengar til å kunne drive det daglege virket til politidistrikta, samtidig som ein står i ei stor reform.

Eskalerte i sommar

Krav til responstid, færre politidistrikt og tenestestader, nytt IKT-system og nytt beredskapssenter er sentrale element i politireforma. Målet er eit styrkt og meir nærverande politi og betre beredskap.

Forliket mellom Ap og regjeringa vart inngått i 2015, men i haust varsla Ap at partiet ikkje lenger stiller seg bak reforma.

Vågslid er glad for at justisministeren vil orientere fordi ho meiner problema eskalerte i sommar:

– Folk kjem ikkje gjennom til operasjonssentralane eller på nødnummer, og politiet kan ikkje garantere at dei klarer å rykke ut til Nesodden, med 20.000 innbyggarar, innanfor responstida.

«Tilliten blir svekt»

Ifølgje Drammens Tidende har tilsette meldt om at så mange som 200 innkomne samtale per dag til operasjonssentralen i Søraust politidistrikt, ikkje har vorte svart på.

– Kallmyr må kunne få gjort nokre tiltak som bøter på situasjonen, som har vist seg særleg prekær i Søraust politidistrikt, konstaterer Vågslid.

I eit brev til Kallmyr skriv ho, komiténestleiar Jenny Klinge (Sp) og SVs Petter Eide, som saman utgjer komitéfleirtalet, at dei er «bekymret for politiets operative evne».

«Politiets brede samfunnsoppdrag står under sterkt press, og tillit til politiet svekkes», heiter det.

– Gjort politiet betre

Men andre komiténestleiar Peter Frølich (H) meiner reforma går mykje betre enn Ap skal ha det til.

– Dei aller fleste stadene har det vorte fleire politi på jobb. Dei har betre utstyr, betre operasjonssentralar og betre beredskap. Det er faktisk fleire politipatruljar på vegane òg, seier han til NTB.

– Ap har jobba intenst med å skape eit dårleg inntrykk av reforma, men bak dei dårlege overskriftene ligg det gode resultat. Vi skal korrigere nokre ting, men alt i alt har reforma gjort norsk politi betre.

– Kva er det som skal korrigerast?

– Vi skal mellom anna få betre politietterforskarar og fjerne ein del tidstjuvar i politikvardagen, seier Frølich.

Kjenner ikkje igjen

Høgre-politikaren minner om at politiet snart flyttar inn i nytt beredskapssenter, med tre politihelikopter, Delta-styrken, skarpskyttarar og bombegruppa under same tak.

– Vi er halvvegs i ei reform som var heilt nødvendig etter 22. juli, og der er eg samd i at det står att mykje før vi er i mål, seier Himanshu Gulati (Frp) i justiskomiteen til NTB.

Han meiner samtidig Ap ikkje kan sjå bort frå 1.650 nye politistillingar, nye helikopter og reduserte soningskøar.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre sa i valkaminnspurten til VG at regjeringa ikkje har levert på vedtatte betringar i politireforma, og at tida derfor er «inne til å si at denne reformen kan vi ikke støtte lenger».

– For Aps del er ikkje dette ei reform vi kjenner igjen. Det er ikkje den reforma vi støtta og inngjekk forlik om, seier Vågslid.

----

Fakta om politieforma

* Nærpolitireforma vart vedtatt av Stortinget i juni 2015. Dei fire partia som i dag sit i regjering, og Arbeidarpartiet var med på forliket.

* 27 politidistrikt vart kutta til 12. Talet på tenestestader vart reduserte frå 340 til 217.

* Minst 90 prosent av innbyggarane i eit politidistrikt skal ha maksimalt 45 minutts køyretid til næraste lensmannskontor eller politistasjon. Minst éin dag i veka skal det vere mogleg å få utført tenester hos politiet utanfor kontortid.

* Krav om responstid ved ordinære hendingar.

* 95 prosent av alle samtalar til 112 skal vere svart på innan 20 sekund.

* Nettløysingar for publikum og meir mobil teknologi.

* Tett og nært samarbeid med kommunane og breiare rednings- og beredskapssamarbeid.

* Endringsforslaga bygger mellom anna på ein politianalyse i 2013 om korleis politiet bør organiserast i framtida.

* Analysen vart bestilt etter den krasse kritikken av politiet i rapporten til 22. juli-kommisjonen.

(Kjelde: POD, NTB)

(©NPK)